Fenerbahçe, Manisaspor'dan Bilal Budak'la anlaştı

Gelecek vaat eden isimleri kadrosuna katmayı sürdüren Fenerbahçe, Manisaspor'dan Bilal Budak'ı da renklerine bağladı. 16 yaşındaki oyuncu, bugün İstanbul'a gelerek takıma katılacak.

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan 16 yaşındaki futbolcu Bilal Budak, daha önce yine Erol Bulut'un gündemindeydi. Genç teknik adam, oyun stiliyle eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'ya benzetilen Bilal'i Alanyaspor'a transfer etmek için yoğun çaba harcamıştı.

BEŞİKTAŞ DA İLGİLENDİ

Bilal Budak ile daha öncesinde Beşiktaş'ın da ilgilendiği öğrenildi.

Merkez orta saha oyuncusu olan Budak, geçtiğimiz sezon çıktığı 21 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. Bilal Budak, Fenerbahçe'nin bu sezonki 12. transferi oldu.