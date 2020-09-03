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Fenerbahçe, Manisaspor'dan Bilal Budak'la anlaştı

Transfer çalışmalarında hız kesmeyen ve bu zamana dek 11 futbolcuyla sözleşme imzalayan Fenerbahçe, Manisaspor'dan 16 yaşındaki Bilal Budak'ı da kadrosuna kattı. Oyun tarzıyla eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'ya benzetilen Bilal Budak bugün İstanbul'da olacak.

03.09.2020 10:08 | Son Güncelleme: 03.09.2020 10:44

Gelecek vaat eden isimleri kadrosuna katmayı sürdüren Fenerbahçe, Manisaspor'dan Bilal Budak'ı da renklerine bağladı. 16 yaşındaki oyuncu, bugün İstanbul'a gelerek takıma katılacak.

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan 16 yaşındaki futbolcu Bilal Budak, daha önce yine Erol Bulut'un gündemindeydi. Genç teknik adam, oyun stiliyle eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'ya benzetilen Bilal'i Alanyaspor'a transfer etmek için yoğun çaba harcamıştı.

BEŞİKTAŞ DA İLGİLENDİ

Bilal Budak ile daha öncesinde Beşiktaş'ın da ilgilendiği öğrenildi.

Merkez orta saha oyuncusu olan Budak, geçtiğimiz sezon çıktığı 21 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. Bilal Budak, Fenerbahçe'nin bu sezonki 12. transferi oldu.

Fenerbahçe, Manisaspor'dan Bilal Budak'la anlaştı
Haber Yorumları (7)
KALİNKOY MUHTARİ: Çocuğun istikbali gitti benden demesi aynı kaleci Berk gibi ne oldu o çocuk bilen varmı Allah aşkına söyleyin bu fenev ne iş yapmak istiyor boyle. .
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CAN DEP: Yok daha ziyade Messiye benziyor..yok canim Messide neki :)))
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FB LOBİSİ: FB LOBİSİ İŞ BAŞINDA. ŞU ÇOCUĞU TALİSCA OLARAK BASINA VERDİRİYORLAR. YİNE 10. HAFTA HEPSİ BİRBİRİNE DÜŞER BU KADROYUDA HİÇ EDERLER.
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