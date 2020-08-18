Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, Mame Thiam'ın ardından Jose Sosa transferinde de sona geldi. Sarı-lacivertliler, Filip Novak'ın ardından Trabzonspor ile sözleşmesi biten Jose Sosa ile de büyük oranda anlaşma sağladı.

SÖZLEŞME 2 YILLIK

beIN Sports, Fenerbahçe ile Jose Sosa arasındaki anlaşmanın 2 yıllık olduğunu duyurdu. 35 yaşındaki Arjantinli futbolcu, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek, Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.

MAAŞI 1.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'yle resmi sözleşmeyi imzalaması beklenen Sosa'nın maaşı da öğrenildi. TRT Spor kaynaklı haberde Arjantinli yıldızın 1.5 milyon euro alacağı ifade edildi.

42 MAÇTA 11 GOL, 12 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEDİ

Bu sezon Bordo-Mavili takım ile toplamda 42 maçta çıkan Jose Sosa, 11 gol, 12 asistlik performans sergiledi.