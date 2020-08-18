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Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Sosa ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

18.08.2020 13:15 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:07

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, Mame Thiam'ın ardından Jose Sosa transferinde de sona geldi. Sarı-lacivertliler, Filip Novak'ın ardından Trabzonspor ile sözleşmesi biten Jose Sosa ile de büyük oranda anlaşma sağladı.

SÖZLEŞME 2 YILLIK

beIN Sports, Fenerbahçe ile Jose Sosa arasındaki anlaşmanın 2 yıllık olduğunu duyurdu. 35 yaşındaki Arjantinli futbolcu, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek, Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.

MAAŞI 1.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'yle resmi sözleşmeyi imzalaması beklenen Sosa'nın maaşı da öğrenildi. TRT Spor kaynaklı haberde Arjantinli yıldızın 1.5 milyon euro alacağı ifade edildi.

42 MAÇTA 11 GOL, 12 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEDİ

Bu sezon Bordo-Mavili takım ile toplamda 42 maçta çıkan Jose Sosa, 11 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı
Haber Yorumları (14)
ALPER: Kanatlispor resmen kafese döndü kim varsa emekli hepsi orda
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KIRŞEHİR KAMANLI: Şakşakcılar kıskanmayın bu yok fenerbahce şampiyon fetö bile başedemedi bizimle imanla bu ülkeye bağlıyız
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KIRŞEHİR KAMANLI: Helal olsun diyorum sanırım bu yol fenerbahce şampiyonluk yaşayacak fetöcüler geri durun fenerbahce geliyor Seninleyiz Ali Koç vira bismillah
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