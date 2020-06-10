Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı

Fenerbahçe ile Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın yolları resmen ayrıldı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada deneyimli sağ bek ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıkladı.

Şilili futbolcu, geçtiğimiz günlerde sezon sonunda Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamayacağını yönetime bildirmişti.

Fenerbahçe'ye 2017-2018 sezonunun başında Cagliari'den transfer olan Şilili sağ bek, sarı lacivertli forma altında 91 resmi karşılaşmaya çıktı.