Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyeceğini açıklayan Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın sarı lacivertli kulüpten resmen ayrıldı.

10.06.2020 20:01 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:57

Fenerbahçe ile Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın yolları resmen ayrıldı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada deneyimli sağ bek ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıkladı.

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Şilili futbolcu, geçtiğimiz günlerde sezon sonunda Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamayacağını yönetime bildirmişti.

Fenerbahçe'ye 2017-2018 sezonunun başında Cagliari'den transfer olan Şilili sağ bek, sarı lacivertli forma altında 91 resmi karşılaşmaya çıktı.