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Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyeceğini açıklayan Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın sarı lacivertli kulüpten resmen ayrıldı.

10.06.2020 20:01 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:12

Fenerbahçe ile Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın yolları resmen ayrıldı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada deneyimli sağ bek ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıkladı.

Şilili futbolcu, geçtiğimiz günlerde sezon sonunda Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamayacağını yönetime bildirmişti.

Fenerbahçe'ye 2017-2018 sezonunun başında Cagliari'den transfer olan Şilili sağ bek, sarı lacivertli forma altında 91 resmi karşılaşmaya çıktı.

Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
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