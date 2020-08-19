Fenerbahçe ile anlaşan Jose Sosa, imza için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe transfer hamlelerine tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlerin anlaşmaya vardığı Jose Sosa, resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi. Arjantinli yıldız daha önce Gökhan Gönül, Caner Erkin, Barış Sungur, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve son olarak Sinan Gümüş'ü kadrosuna katan Fenerbahçe'ye transfer olmak için TSİ 21.10'da Atatürk Havalimanı'na indi.

EN CAZİP TEKLİF FENERBAHÇE'DEN GELDİ

Sosa'yı Arap kulüpleri ve ülkesinden Estudiantes de istedi. Öte yandan Trabzonspor da yeni sözleşme teklifi yaptı. Arjantinli futbolcu, Arap ülkelerinden maddi anlamda iyi teklifler alsa da, kariyerini orada sürdürmek istemedi. Estudiantes'ten gelen öneri ise çok cazip değildi. Oyuncu için hem mali hem de sportif açıdan en iyi teklif sarı-lacivertli takımdan geldi.

1.5 MİLYON EURO MAAŞ

Kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen ve iki senelik sözleşmeye imza atacak olan Jose Sosa, Fenerbahçe'den 1,5 milyon euro maaş ile 1,5 milyon euro imza parası alacak.