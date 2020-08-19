Fenerbahçe ile anlaşan Jose Sosa, 21.10'da İstanbul'a geliyor Yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren ve transfer bombalarını arka arkaya patlatan Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı Jose Sosa'yı İstanbul'a getiriyor. Arjantinli yıldızın bu akşam TSİ 21.10'da Atatürk Havalimanı'nda olacağı ifade edildi.

Fenerbahçe transfer hamlelerine tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlerin anlaşmaya vardığı Jose Sosa, resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geliyor. TRT Spor'un haberine göre Arjantinli yıldız daha önce Gökhan Gönül, Caner Erkin, Barış Sungur, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'ye transfer olmak için TSİ 21.10'da Atatürk Havalimanı'nda olacak.

EN CAZİP TEKLİF FENERBAHÇE'DEN GELDİ

Sosa'yı Arap kulüpleri ve ülkesinden Estudiantes de istedi. Öte yandan Trabzonspor da yeni sözleşme teklifi yaptı. Arjantinli futbolcu, Arap ülkelerinden maddi anlamda iyi teklifler alsa da, kariyerini orada sürdürmek istemedi. Estudiantes'ten gelen öneri ise çok cazip değildi. Oyuncu için hem mali hem de sportif açıdan en iyi teklif sarı-lacivertli takımdan geldi.

1.5 MİLYON EURO MAAŞ

Kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen ve iki senelik sözleşmeye imza atacak olan Jose Sosa, Fenerbahçe'den 1,5 milyon euro maaş ile 1,5 milyon euro imza parası alacak.