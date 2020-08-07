Fenerbahçe, Stiven Mendoza'ya talip oldu

Transferde bombaları art arda patlatan Fenerbahçe için bir iddia da Fransa'dan geldi. Fenerbahçe'nin Amiens'in başarılı kanat oyuncusu Stiven Mendoza'yı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

07.08.2020 21:34 | Son Güncelleme: 07.08.2020 22:57

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Türkiye içinden yaptığı transferlerle bombaları art arda patlattı. Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mert Hakan Yandaş'ın transferlerini açıklayan Fenerbahçe'nin yurt dışında süren çalışmaları kapsamında da Amiens forması giyen Stiven Mendoza gündeme geldi.

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Le 10 Sport, Amiens'in başarılı kanat oyuncusu ile Fenerbahçe ve Porto'nun ilgilendiklerini belirtti. Amiens'ın Fransa'da Ligue 2'ye düşmesi nedeniyle Kolombiyalı oyuncunun takımdan ayrılabileceği aktarıldı.

28 yaşındaki sol açık, bu sezon Amiens formasıyla çıktığı 17 karşılaşmada 6 gol atmayı başardı. Ocak 2018'de Corinthians'tan 1 milyon Euro karşılığında transfer edilen oyuncu, bu sezon itibariyle Kolombiya Milli Takımının da kadrosunda kendine yer bulmaya başladı.