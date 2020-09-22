Fenerbahçe, Garry Rodrigues için Olimpiakos ile anlaştı

Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği yıldız futbolcu Garry Rodrigues, Yunan ekibi Olimpiakos'a transfer oluyor.

TRT Spor'un haberine göre Sarı lacivertliler, Olympiakos ile anlaşma sağladı. 29 yaşındaki futbolcunun Yunan ekibiyle anlaşması halinde transfer tamamlanacak. Fenerbahçe, yıldız futbolcusu Garry Rodrigues için uzun zamandır Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile görüşme halindeydi.

29 MAÇTA 10 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon forma şansı bulamayan Rodrigues, geçen sezon sarı lacivertlilerle çıktığı toplam 29 maçta 4 gol 6 asistlik performans sergiledi.