Fenerbahçe, Garry Rodrigues için Olimpiakos ile anlaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fenerbahçe, Garry Rodrigues için Olimpiakos ile anlaştı

Transfer döneminin hızlı ekibi Fenerbahçe'nin, kadrosunda düşünmediği Garry Rodrigues için Yunan ekibi Olimpiakos ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Garry Rodrigues için Olimpiakos ile anlaştı
22.09.2020 20:36 | Son Güncelleme: 22.09.2020 20:43

Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği yıldız futbolcu Garry Rodrigues, Yunan ekibi Olimpiakos'a transfer oluyor.

TRT Spor'un haberine göre Sarı lacivertliler, Olympiakos ile anlaşma sağladı. 29 yaşındaki futbolcunun Yunan ekibiyle anlaşması halinde transfer tamamlanacak. Fenerbahçe, yıldız futbolcusu Garry Rodrigues için uzun zamandır Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile görüşme halindeydi.

29 MAÇTA 10 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon forma şansı bulamayan Rodrigues, geçen sezon sarı lacivertlilerle çıktığı toplam 29 maçta 4 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Muharrem İnce Angela Merkel Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Gülay Alişan Aytaç Ağırlar Fahriye Evcen
Spor Tisserand Okan Buruk Fatih Terim Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe, Garry Rodrigues için Olimpiakos ile anlaştı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 20:51:00. #1.15#
title