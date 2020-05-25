Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı

Fenerbahçe koronavirüs test sonuçlarını açıkladı. Sarı- lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik ve idari heyet, oyuncular ve personele yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı.

25.05.2020 22:11 | Son Güncelleme: 25.05.2020 22:23

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Sivassporlu Mert Hakan: Transferden önce şampiyonluğu düşünüyorum
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Futbol A Takımı'nda oyuncular, teknik ve idari heyet ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görevli personele uygulanan Kovid-19 PCR testleri negatif sonuçlandı.

FUTBOLCULAR KAMPA GİRECEK

Öte yandan Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yarın kampa girecek ve 31 Mayıs'a kadar burada çalışacak.