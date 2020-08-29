Fenerbahçe, eski oyuncusu Giuliano'yu kadrosuna katmaya çok yakın

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken sarı lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin iki yıl önce Al Nasr takımına sattığı Giuliano ile yeniden anlaşmaya yakın olduğunu öne sürdü.

29.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 29.08.2020 12:27

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia gündeme geldi. Fransız gazeteci Manu Lonjon, sarı-lacivertli takımın, Brezilyalı eski yıldızı Giuliano'yu transfer edeceğini öne sürdü.

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Suudi Arabistan takımı Al Nassr'da mutsuz olan ve ayrılmak isteyen 30 yaşındaki futbolcu, menajeri William D'avila'ya talimat verdi. Kulüp arayışlarına başlayan William D'avila, Fenerbahçeli yöneticilere, Brezilyalı yıldızı getirebileceğini söyledi.

SÖZLEŞMENİN FESHİ İÇİN GÖRÜŞECEK

Al Nassr yöneticileriyle görüşecek olan William D'avila, Giuliano'nun sözleşmesini feshetmek için son hamlesini yapacak. Fenerbahçe ise Guiliano'nun bonservisini alması halinde, Brezilyalı yıldızla sözleşme imzalayacak.

Manu Lonjon'un, yakın arkadaşı Younes Belhanda'nın menajeri olan William D'avila'nın, Giuliano'nun da menajeri olması nedeniyle, Fransız gazetecinin yaptığı paylaşım sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.