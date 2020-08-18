Fenerbahçe, Erol Bulut'un isteği doğrultusunda Enner Valencia ile prensipte anlaştı

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertli ekip Vedat Muriqi'nin olası ayrılığına hazırlanırken Kosovalı golcünün yerine bir forvet arıyor.

TRT Spor'un haberine göre teknik direktör Erol Bulut'un istediği isimlerin başında gelen Enner Valencia ile prensip anlaşmasına varıldı. Son dakika pürüzü olmaması durumunda Valencia yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.

MENAJERİ TÜRK

2017 yılında Meksika ekiplerirnden Tigres'e transfer olan 30 yaşındaki santrforun bonservisi elinde bulunuyor. Ekvadorlu yıldızın menajerliğini ise Ahmet Bulut üstleniyor.

29 MAÇTA 2 GOL ATTI

Enner Valencia geçen sezon 29 maçta forma giyerken 2 gol 5 asistlik performans sergiledi.