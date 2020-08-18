Fenerbahçe, Erol Bulut'un isteği doğrultusunda Enner Valencia ile prensipte anlaştı Vedat Muriqi'in olası ayrılığına hazırlanan ve forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un talebi doğrultusunda menajeri de Türk olan Ekvadorlu yıldız Enner Valencia ile prensipte anlaşmaya vardı. Tigres forması giyen 30 yaşındaki oyuncu, pürüz çıkmaması durumunda çubuklu formayı giyecek.

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertli ekip Vedat Muriqi'nin olası ayrılığına hazırlanırken Kosovalı golcünün yerine bir forvet arıyor. TRT Spor'un haberine göre teknik direktör Erol Bulut'un istediği isimlerin başında gelen Enner Valencia ile prensip anlaşmasına varıldı. Son dakika pürüzü olmaması durumunda Valencia yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek. MENAJERİ TÜRK 2017 yılında Meksika ekiplerirnden Tigres'e transfer olan 30 yaşındaki santrforun bonservisi elinde bulunuyor. Ekvadorlu yıldızın menajerliğini ise Ahmet Bulut üstleniyor. 29 MAÇTA 2 GOL ATTI Enner Valencia geçen sezon 29 maçta forma giyerken 2 gol 5 asistlik performans sergiledi.