Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı lacivertlilerin eski tercümanı Samet Güzel ile Merve Toy'un Instagram hesabında üzerinden yapılan yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Futbol kariyerine teknik direktör olarak devam etme niyetinde olduğu bilinen Alex, bu konuda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a mesaj yolladı.

"FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRMAK İSTERİM"

Instagram'dan gerçekleştirilen üçlü yayında Fenerbahçe efsanesi, Merve Toy'un "Teknik direktörlük lisansını aldığında yakın gelecekte Fenerbahçe'de çalışma hayali kuruyor musun?" sorusuna "Yönetim ve başkan çağırırsa Fenerbahçe'ye teknik direktör olmak isterim." yanıtını verdi.