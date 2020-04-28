Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, Merve Toy'un Instagram hesabına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlüğe yeşil ışık yakan Alex, Ali Koç'un uygun görmesi halinde Fenerbahçe'yi çalıştırmak istediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı lacivertlilerin eski tercümanı Samet Güzel ile Merve Toy'un Instagram hesabında üzerinden yapılan yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Futbol kariyerine teknik direktör olarak devam etme niyetinde olduğu bilinen Alex, bu konuda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a mesaj yolladı.

"FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRMAK İSTERİM"

Instagram'dan gerçekleştirilen üçlü yayında Fenerbahçe efsanesi, Merve Toy'un "Teknik direktörlük lisansını aldığında yakın gelecekte Fenerbahçe'de çalışma hayali kuruyor musun?" sorusuna "Yönetim ve başkan çağırırsa Fenerbahçe'ye teknik direktör olmak isterim." yanıtını verdi.