Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor

Fenerbahçe'nin bir süredir peşinde olduğu Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ün transferi için siyah-beyazlı kulüp ile temasa geçtiği öne sürüldü.

Fanatik'ten Süleyman Hatısaru'nun haberine göre Fenerbahçe, kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi olan Dorukhan için 2 milyon euro'yu gözden çıkarırken, oyuncunun yurt dışına transferi halinde Beşiktaş'a satış bedeli üzerinden %20'lik bir pay da teklif etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Haberde Fenerbahçe'de yeni sezonda sportif direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu'nun bu transferde kilit rol oynadığı ve Beşiktaş yönetiminin de bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.

24 yaşındaki oyuncu dizinden geçirdiği sakatlık nedeniyle bu sezon şu ana kadar sadece 8 resmi maçta görev alabilmişti.