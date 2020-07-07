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Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe'nin, daha önce de transfer gündeminde olan Dorukhan Toköz için resmi teklif yaptığı belirtildi.

07.07.2020 14:08 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:16

Fenerbahçe'nin bir süredir peşinde olduğu Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ün transferi için siyah-beyazlı kulüp ile temasa geçtiği öne sürüldü.

Fanatik'ten Süleyman Hatısaru'nun haberine göre Fenerbahçe, kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi olan Dorukhan için 2 milyon euro'yu gözden çıkarırken, oyuncunun yurt dışına transferi halinde Beşiktaş'a satış bedeli üzerinden %20'lik bir pay da teklif etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Haberde Fenerbahçe'de yeni sezonda sportif direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu'nun bu transferde kilit rol oynadığı ve Beşiktaş yönetiminin de bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.

24 yaşındaki oyuncu dizinden geçirdiği sakatlık nedeniyle bu sezon şu ana kadar sadece 8 resmi maçta görev alabilmişti.

Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor
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