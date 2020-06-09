Fenerbahçe, son 8 hafta için teknik direktör Tahir Karapınar'a teklif yaptı

Fenerbahçe'nin, sezonun geri kalan 8 haftası için teknik direktör Tahir Karapınar'a resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.

09.06.2020 00:04 | Son Güncelleme: 09.06.2020 00:37

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı merak edilirken, sarı lacivertliler bu konuyla ilgili önemli bir adım attı.

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TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, teknik direktör Tahir Karapınar'a resmi teklif yaptı. Karapınar'ın sezonun geri kalan 8 haftasında takımın başında yer alması planlanıyor. 53 yaşındaki teknik adamın sezon sonunda ise altyapının başına geçeceği öğrenildi.

SON OLARAK MANİSASPOR'U ÇALIŞTIRDI

UEFA-Pro lisansı bulunan Tahir Karapınar, son olarak 6 yıl önce Manisaspor'da yardımcı antrenörlük görevi yapmıştı.