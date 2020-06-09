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Fenerbahçe, son 8 hafta için teknik direktör Tahir Karapınar'a teklif yaptı

Fenerbahçe'nin, sezonun geri kalan 8 haftası için teknik direktör Tahir Karapınar'a resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.

09.06.2020 00:04 | Son Güncelleme: 09.06.2020 00:47

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı merak edilirken, sarı lacivertliler bu konuyla ilgili önemli bir adım attı.

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, teknik direktör Tahir Karapınar'a resmi teklif yaptı. Karapınar'ın sezonun geri kalan 8 haftasında takımın başında yer alması planlanıyor. 53 yaşındaki teknik adamın sezon sonunda ise altyapının başına geçeceği öğrenildi.

SON OLARAK MANİSASPOR'U ÇALIŞTIRDI

UEFA-Pro lisansı bulunan Tahir Karapınar, son olarak 6 yıl önce Manisaspor'da yardımcı antrenörlük görevi yapmıştı.

Fenerbahçe, son 8 hafta için teknik direktör Tahir Karapınar'a teklif yaptı
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