Fenerbahçe Garry Rodrigues yerine Dimitrios Limnios'u istiyor

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i yeni sezonda düşünmüyor. Sarı lacivertliler deneyimli kanat oyuncusunun yerine ise PAOK'lu Dimitrios Limnios'u kadrosuna katmak istiyor.

Yunan basınının haberine göre Fenerbahçeli yetkililer, şu anda PAOK forması giyen 22 yaşındaki kanat forvet Dimitrios Limnios için görüşmelerde bulundu.

FİYAT SORULDU

Henüz resmi teklifin olmadığı ifade edilirken, oyuncunun fiyatı ve transfer durumu Yunan ekibiyle görüşüldü.

6 GOL ATTI

Yunanistan Milli Takımı'nda da toplam 7 maçı bulunan Dimitros Limnios, geçtiğimiz sezon 43 müsabakada rol alırken 6 gol ve 7 asistle oynamıştı.