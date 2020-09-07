Fenerbahçe Garry Rodrigues yerine Dimitrios Limnios'u istiyor Transferde atağa kalkan Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i gözden çıkarırken oyuncunun yerine kadrosuna katmak istediği ismi de belirledi. Sarı lacivertlilerin PAOK forması giyen Dimitrios Limnios için görüşme yaptığı öne sürüldü.

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i yeni sezonda düşünmüyor. Sarı lacivertliler deneyimli kanat oyuncusunun yerine ise PAOK'lu Dimitrios Limnios'u kadrosuna katmak istiyor. Yunan basınının haberine göre Fenerbahçeli yetkililer, şu anda PAOK forması giyen 22 yaşındaki kanat forvet Dimitrios Limnios için görüşmeler yaptı. FİYAT SORULDU Henüz resmi teklifin olmadığı ifade edilirken, oyuncunun fiyatı ve transfer durumu soruldu. 6 GOL ATTI Yunanistan Milli Takımı'nda da toplam 7 maçı bulunan Dimitros Limnios, geçtiğimiz sezon 43 müsabakada rol alırken 6 gol ve 7 asistle oynamıştı.