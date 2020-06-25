Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan ve sarı lacivertlilerle davalık olan Alman futbolcunun yaptığı paylaşım 'Ülkesine geri mi dönüyor?' sorusunu akıllara getirdi.

Alman futbolcunun kişisdel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Stuttgart takımının tesislerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.

TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

31 yaşındaki futbolcunun Almanya'ya tamamen dönmek istediği ve Bundesliga'ya yeniden yükselen Stuttgart ile görüşme halinde olduğu belirtildi. Hatta Kruse'nin dün itibariyle Stuttgart yetkilileriyle ilk görüşmelerini yaptığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DE 15 GOLE KATKI SAĞLADI

Max Kruse, Fenerbahçe formasıyla toplam 23 maça çıkarken 7 gol 8 asist üretmişti.