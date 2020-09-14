Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan Jailson antrenmana çıkmadı

Transfer döneminin flaş ekibi Fenerbahçe'de gönderilmesi planlanan isimlerden Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson bugün yapılan antrenmanda yer almadı.

14.09.2020 19:45 | Son Güncelleme: 14.09.2020 19:56

Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi planlanan isimlerden Jailson bugün yapılan antrenmana çıkmadı.

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Brezilya basınından Globo Esporte, Jailson'un Çin'den bir takım ile büyük ölçüde anlaştığını ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağını yazdı.

BONSERVİS BEDELİ 5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Jailson için 5 milyon euro civarında bir rakam alacağı ve oyuncunun eski kulübü Gremio'ya da yüzde 20 pay (1 milyon euro) verileceği kaydedildi.

2018'de Gremio ile 4 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma yapan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ardından bir oyuncusu için daha yüzde verecek. Sarı-lacivertliler, Lazio'ya giden Vedat Muriqi için de Rizespor'a yüzde 15 pay (yaklaşık 2,5 milyon euro) verecek.

63 MAÇTA 4 GOLE KATKI YAPTI

Jailson, 2 sezonda Fenerbahçe'de 63 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

(Kaynak: Sporx)