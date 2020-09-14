Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan Jailson antrenmana çıkmadı
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Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan Jailson antrenmana çıkmadı

Transfer döneminin flaş ekibi Fenerbahçe'de gönderilmesi planlanan isimlerden Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson bugün yapılan antrenmanda yer almadı.

14.09.2020 19:45 | Son Güncelleme: 14.09.2020 19:56

Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi planlanan isimlerden Jailson bugün yapılan antrenmana çıkmadı.

Brezilya basınından Globo Esporte, Jailson'un Çin'den bir takım ile büyük ölçüde anlaştığını ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağını yazdı.

BONSERVİS BEDELİ 5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Jailson için 5 milyon euro civarında bir rakam alacağı ve oyuncunun eski kulübü Gremio'ya da yüzde 20 pay (1 milyon euro) verileceği kaydedildi.

2018'de Gremio ile 4 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma yapan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ardından bir oyuncusu için daha yüzde verecek. Sarı-lacivertliler, Lazio'ya giden Vedat Muriqi için de Rizespor'a yüzde 15 pay (yaklaşık 2,5 milyon euro) verecek.

63 MAÇTA 4 GOLE KATKI YAPTI

Jailson, 2 sezonda Fenerbahçe'de 63 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

(Kaynak: Sporx)

Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan Jailson antrenmana çıkmadı
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