Fenerbahçe'nin pozitif koronavirüs vakaları negatife döndü

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde açıklanan koronavirüs vakalarından sevindiren haber geldi. Kulüpte 2 kişinin testlerinin pozitif çıktığını duyuran sarı lacivertlilerde son test sonuçları negatife döndü.

Kulüp yaptığı resmi açıklamada "Test sonuçları pozitif çıkan futbol takımımız oyuncusu ve teknik ekip çalışanımızın ikinci test sonuçları negatif çıkmıştır" ifadelerine yer verdi.

Kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza yapılan Covid-19 tanı testinde pozitif çıkan futbol takımımız oyuncusu ve teknik ekip çalışanımızın ikinci test sonuçları negatif çıkmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımızın tedbir amaçlı izolasyon süreçleri devam edecektir."

TRABZON VE GALATASARAY'DA VAKALAR ÇIKTI

Süper Lig'in diğer ekipleri Trabzonspor bugün 1 futbolcusunun testinin pozitif olduğunu duyururken Galatasaray ise 2 futbolcusunda test sonuçlarının pozitif geldiğini açıkladı.