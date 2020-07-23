Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gözler diğer takımlara çevrildi. Özellikle düşme hattında işler karışık. Ligin bitimine son hafta kala Çaykur Rizespor 15. sırada 35 puanda yer alıyor. Küme düşmemek için en az 1 puan alması gerekiyor. 1 puan aldığında otomatikman ligde kalmayı garantilemiş olur.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? NEREDE?

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor karşılaşması 25 Temmuz Cumartesi günü saat 21:00'da başlayacaktır. Maç Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Kadıköy Şükrü Saraçoğlu stadyumunda oynanacaktır.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacaktır. Maç akşam saat 21:00'da başlayacaktır.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA OLACAK?

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 2 kanalında canlı olarak yayınlanacaktır. Bein Sport kanalı frekans bilgileri aşağıdaki gibidir.

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V (Dikey)

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

Ayrıca maç Digiturk 78 ve Kablo TV 233 kanallarından da izlenilebilecektir.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI ÖNEMİ NE? 2 TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU

Fenerbahçe - Rizespor maçı alt sıraları ilgilendiren bir maçtır. Özellikle Çaykur Rizespor ligde kalması için bu maçtan en az 1 puan alması gerekiyor. Yoksa 16. ve 17. sırada 32 puanda bulunan iki takım 3'er puan alırsa ve Rizespor yenilirse puanlar eşitlenmiş olur. Bu durumda averaj olarak Rizespor kendilerini riske atmış olacaktır. Bu bakımdan maçtan en az 1 puan alması gerekmektedir.

Fenerbahçe 50 puanla 7. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor 35 puanla 15. sırada yer alıyor.