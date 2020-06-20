Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü

Beşiktaş'tan sezon sonu ayrılacakları konuşulan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in eski takımları Fenerbahçe ile 1 yıllığına anlaştığı iddia edildi.

20.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:19

Fenernahçe'nin, bir süredir görüştüğü ve sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan iki eski oyuncusu Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile anlaşma sağladığı belirtildi.

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Vuvuzela Sports'ta yer alan habere göre anlaşma 1 sezonluk olacak. Beşiktaş'la kontratları biten iki oyuncunun da yıllık 1'er milyon euro kazanacakları kaydedildi. Sarı lacivertlilerin Caner ile 1 sezonluk anlaşmaya vardığı aktarılırken, Gökhan Gönül ile ise 1+1 yıllık ön protokol imzalandığı ileri sürüldü.

GÖKHAN 9, CANER DE 6 YIL FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

Gökhan, 2007-16 arası forma giydiği Fenerbahçe'de 339 maçta 12 gol ve 52 asistlik performans sergilemişti. Caner ise 2010-16 arası 213 maça çıkıp 16 gol ve 48 asiste sarı lacivertlilere katkı sağlamıştı.