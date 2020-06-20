Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü Beşiktaş'tan sezon sonu ayrılacakları konuşulan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in eski takımları Fenerbahçe ile 1 yıllığına anlaştığı iddia edildi.

Fenernahçe'nin, bir süredir görüştüğü ve sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan iki eski oyuncusu Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Vuvuzela Sports'ta yer alan habere göre anlaşma 1 sezonluk olacak. Beşiktaş'la kontratları biten iki oyuncunun da yıllık 1'er milyon euro kazanacakları kaydedildi. Sarı lacivertlilerin Caner ile 1 sezonluk anlaşmaya vardığı aktarılırken, Gökhan Gönül ile ise 1+1 yıllık ön protokol imzalandığı ileri sürüldü.

GÖKHAN 9, CANER DE 6 YIL FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

Gökhan, 2007-16 arası forma giydiği Fenerbahçe'de 339 maçta 12 gol ve 52 asistlik performans sergilemişti. Caner ise 2010-16 arası 213 maça çıkıp 16 gol ve 48 asiste sarı lacivertlilere katkı sağlamıştı.