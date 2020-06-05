Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili Semih Özsoy, kulüp televizyonunda TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe ile ilgili sözleri hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Semih Özsoy'un açıklamaları;

"Öncelikle talihsiz bir açıklama diyemiyoruz. Neye hizmet ettiği bilinmeyen, kahreden bir açıklama oldu. O dönemde yol arkadaşı dediğimiz insanın, böyle bir insanın açıklama yapmasıydı. Fenerbahçelilerin beni eleştirmesi, işimi doğru yapıyorum anlamına geliyormuş, bu da malumun ilanı oldu. Meğer kimlere neler anlatıyormuşuz"

"Açıklamayı şaşkınlıkla izledik. Yoldaş dediğimiz bir insanın böyle açıklama yapması akıllara durgunluk verecek bir durum."

"Kulübümüze hem mail, hem faks, hem de telefon yağmuruna tuttu taraftarımız ve kongre üyelerimiz. Ucunun nereye kadar gittiğini görmek istiyoruz. Nihat bey bunu eminim ki bilinçli olarak yapıyor. Şu ana dek düzeltme gelmesi de bunun kararlı yapılmasındandır."

"3 TEMMUZ BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

"Nihat Bey bunu kasıtlı olarak yapıyor. Şu ana kadar düzeltme gelmemesi de bunu gösteriyor. Bunun bir özrü de olamaz. 3 Temmuz bizim kırmızı çizgimizdir. Kimlere, ne için hizmet ettiğini çıkıp açıklasın."

"FETÖ İLLETİNİN NERESİNDEDİR?"

"Hiç mi yüreği sızlamadı bu açıklamaları yaparken. Onurlu bir şekilde gereğini yapması gerekiyor. Ofsayt, gol mücadelemizdeki söylediklerimizden farklı bir şey bu. FETÖ'yü lanetlemeli ve kendisi FETÖ illetinin neresinde, Bunu anlatmalıdır."

"İNSANLARIN EMEĞİNE SAYGISIZLIKTIR"

"Daha önceki dava arkadaşları için, Türkiye için bunu açıklamalı. Neredeyse 24 saat geçmiş, hiçbir açıklama yapmamış olması da bunun açıklamasıdır. Metris'in kapısında mücadele eden insanların emeğine saygısızlıktı."

"FENERBAHÇE TÜRKİYE'DİR"

"Kulüp üyelerinden büyük bir serzeniş var. Fenerbahçe, Türkiye'dir. Kongre üyesi olmayan insanlardan da çok telefon geliyor. 2011'den beri göz yaşı var, kan var, ter var. Fenerbahçemizin haklı davasında kimsenin böyle bir şey yapmasına göz yumamayız. 3 Temmuz bizim kırmızı çizgimizdir, olmazsa olmazımızdır."