HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sözleri hakkında çok çarpıcı ifadeler kullanan Özsoy, "3 Temmuz bizim kırmızı çizgimiz. Nihat Bey FETÖ illetinin neresinde, bunu anlatmalıdır" ifadelerini kullandı.

05.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:11

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili Semih Özsoy, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe ile ilgili sözleri hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Semih Özsoy'un açıklamaları;

"Öncelikle talihsiz bir açıklama diyemiyoruz. Neye hizmet ettiği bilinmeyen, kahreden bir açıklama oldu. O dönemde yol arkadaşı dediğimiz insanın, böyle bir insanın açıklama yapmasıydı. Fenerbahçelilerin beni eleştirmesi, işimi doğru yapıyorum anlamına geliyormuş, bu da malumun ilanı oldu. Meğer kimlere neler anlatıyormuşuz"

"Açıklamayı şaşkınlıkla izledik. Yoldaş dediğimiz bir insanın böyle açıklama yapması akıllara durgunluk verecek bir durum."

"Kulübümüze hem mail, hem faks, hem de telefon yağmuruna tuttu taraftarımız ve kongre üyelerimiz. Ucunun nereye kadar gittiğini görmek istiyoruz. Nihat bey bunu eminim ki bilinçli olarak yapıyor. Şu ana dek düzeltme gelmesi de bunun kararlı yapılmasındandır."

"3 TEMMUZ BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

"Nihat Bey bunu kasıtlı olarak yapıyor. Şu ana kadar düzeltme gelmemesi de bunu gösteriyor. Bunun bir özrü de olamaz. 3 Temmuz bizim kırmızı çizgimizdir. Kimlere, ne için hizmet ettiğini çıkıp açıklasın."

"FETÖ İLLETİNİN NERESİNDEDİR?"

"Hiç mi yüreği sızlamadı bu açıklamaları yaparken. Onurlu bir şekilde gereğini yapması gerekiyor. Ofsayt, gol mücadelemizdeki söylediklerimizden farklı bir şey bu. FETÖ'yü lanetlemeli ve kendisi FETÖ illetinin neresinde, Bunu anlatmalıdır."

Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı

İlgili Haberler

Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı Spor
Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı
Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu Spor
Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi Spor
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı Spor
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü Spor
Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü
Benfica otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi, Weigl ve Zivkovic hastaneye kaldırıldı Spor
Benfica otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi, Weigl ve Zivkovic hastaneye kaldırıldı
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir
Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu
Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğim
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde...
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
2 yıl önce rekor kar eden Tottenham, koronavirüs salgını nedeniyle 175 milyon sterlin kredi çekecek
2 yıl önce rekor kar eden Tottenham, koronavirüs salgını nedeniyle 175 milyon sterlin kredi çekecek
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı
Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı
Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı
Kevin Durant, futbol kulübü Philadelphia Union'a ortak oldu
Kevin Durant, futbol kulübü Philadelphia Union'a ortak oldu
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı
UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı
UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak
Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı
Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
Arjantin ekibi Gimnasia, Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini yeniledi
Arjantin ekibi Gimnasia, Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini yeniledi
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz
Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu
Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu
Kariyerini kenara bıraktı, yaşlıların imdadına koşup gönülleri fethetti
Kariyerini kenara bıraktı, yaşlıların imdadına koşup gönülleri fethetti
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Donald Trump Halife Hafter Mustafa Şentop
Magazin Demet Akbağ İrem Derici Şahan Gökbakar Seren Serengil
Spor Fatih Terim Lionel Messi Bülent Uygun Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Daha Fazla Kadın Ankara Operasyon Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 18:12:12. #1.15#
title