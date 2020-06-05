Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sözleri hakkında çok çarpıcı ifadeler kullanan Özsoy, "3 Temmuz bizim kırmızı çizgimiz. Nihat Bey FETÖ illetinin neresinde, bunu anlatmalıdır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili Semih Özsoy, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe ile ilgili sözleri hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Semih Özsoy'un açıklamaları;

"Öncelikle talihsiz bir açıklama diyemiyoruz. Neye hizmet ettiği bilinmeyen, kahreden bir açıklama oldu. O dönemde yol arkadaşı dediğimiz insanın, böyle bir insanın açıklama yapmasıydı. Fenerbahçelilerin beni eleştirmesi, işimi doğru yapıyorum anlamına geliyormuş, bu da malumun ilanı oldu. Meğer kimlere neler anlatıyormuşuz"

"Açıklamayı şaşkınlıkla izledik. Yoldaş dediğimiz bir insanın böyle açıklama yapması akıllara durgunluk verecek bir durum."

"Kulübümüze hem mail, hem faks, hem de telefon yağmuruna tuttu taraftarımız ve kongre üyelerimiz. Ucunun nereye kadar gittiğini görmek istiyoruz. Nihat bey bunu eminim ki bilinçli olarak yapıyor. Şu ana dek düzeltme gelmesi de bunun kararlı yapılmasındandır."

"3 TEMMUZ BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

"Nihat Bey bunu kasıtlı olarak yapıyor. Şu ana kadar düzeltme gelmemesi de bunu gösteriyor. Bunun bir özrü de olamaz. 3 Temmuz bizim kırmızı çizgimizdir. Kimlere, ne için hizmet ettiğini çıkıp açıklasın."

"FETÖ İLLETİNİN NERESİNDEDİR?"

"Hiç mi yüreği sızlamadı bu açıklamaları yaparken. Onurlu bir şekilde gereğini yapması gerekiyor. Ofsayt, gol mücadelemizdeki söylediklerimizden farklı bir şey bu. FETÖ'yü lanetlemeli ve kendisi FETÖ illetinin neresinde, Bunu anlatmalıdır."