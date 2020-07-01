Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Teknik direktör konusunda bir kişiye odaklandık

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Habertürk'te Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu.

Teknik direktör çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Koç, "Futbolda hiçbir şey tescil olana kadar olmuş değildir. Biz her şeyle tenkit ediliyoruz. Türk futbol tarihinde belki de hiçbir başkan bu kadar eleştirilmemiştir. Biz de arzu ederdik kalan 7 haftada hoca getirelim, Türkiye'yi biraz tanısın, ortama alışsın... İki tür hoca vardır; tecrübeli, olgun, marka olmuş ve sizin hikayenizi satın alacak. Ya da genç, başarıya aç, merdivenleri çıkmak isteyen... İki tip hocayla görüştük. Tabii bir de ülkenin gerçekleri var, finansal gerçekler var. Gittiği kulüpte istediği futbolcuları almış bir hoca ne kadar başarılı olursa olsun, burada sıkıntı yaşayabilir. Ancak doğrudur, bir kişiye odaklandık. Bunu da sezon sonunda açıklayacağız. Ligler biter bitmez açıklayacağız. Yabancı, yerli detayına girmeyelim" dedi.

Fenerbahçe Başkanı, yeni teknik direktörün yerli mi yoksa yabancı mı olacağı yönündeki soruya ise cevap vermekten kaçındı.

İşte Ali Koç'un diğer açıklamaları;

"2 sene çok hızlı geçti, dolu dolu geçti. Sancılarıyla, acılarıyla, başarılarıyla, başarısızlıklarıyla... Yapabildiğimiz şeyler oldu, başarılı olduk. Bazılarında başarısız olduk. Masa tenisinden, küreğinden yüzmesinden Türkiye şampiyonlukları rekorlar kırarak iki sene geçirdik. Kadın basketbol takımımız olağanüstü başarılı oldu. Euroleague'e inanıyorduk ama pandemi dolayısıyla hayallerimiz bir sonraki sezona kaldı."

"TRANSFERDE ENGELLENDİK"

"Bütün takımlar transfer yaparken, Fenerbahçe engellendi. Ben bunların hepsini detaylı anlattım daha evvel. Şunun bilinmesini istiyoruz ki bizler, objektif bir şekilde, şeffaf bir şekilde nerede nasıl yanlış yaptığımıza bakıp, eleştirel bakarak gözden geçirdik."

"GELECEĞİN YILDIZLARINI KAÇIRIYORUZ"

"Fenerbahçe A Takımı ile altyapının antrenman tesisleri birbirinden ayrı. Belki de bu yüzden Merih gibi geleceğin yıldızlarını kaçırıyoruz. Değişim, dönüşüm projesidir dedim. Sistem bir gecede oturmuyor. İlk yıl yaşadıklarımız sistemin yerleştirmesini geciktirdi. Her türlü değişimin sisli dönemleri vardır. Biz bu sisli dönemlerden geçiyoruz. Dersler aldık."

"GERÇEKLER BİZİM ÜSTÜMÜZE KALDI"

"Tekrar 4 Haziran sabahına dönsem bir sonraki seçime girerdim. Bazen kazanınca kaybediyorsun, bazen kaybedince kazanıyorsun. Gerçekler bizim üstümüze kaldı. Gerçeklerin ortaya çıkmasını beklerdim. Neyi yapmazdım? Çok fazla değişimi aynı anda yapmaya çalıştık. Başkan, hoca, sportif direktör değişti. Frene orada basıp çok daha fazla mali konulara eğilip, bir nevi feda dönemi diyelim, onun aciliyetini daha fazla gündeme oturturdum."

"KRUSE HAYATININ POKERİNİ OYNADI"

"Kruse, hayatının pokerini oynadı. Pandemi dönemi için FIFA'nın verdiği özel kararlar var. Bizim ona sadece pandemi dönemi için borcumuz var. Değişik görüşler almış. Bazı avukatları 'Riskli' demiş. Kruse de 'Ben riski severim' demiş. Bu, ona pahalıya mal olacak."

"TRANSFERDE 5-6 OYUNCUYLA BELLİ NOKTAYA GELDİK"

"Sol bek ve stoper eksikliğimiz var. Kanatlara da iki hızlı, hareketli oyuncu alacağız. Transferde 5-6 futbolcuyla belli noktalara geldik. Miha Zajc, aile şartları nedeniyle gitti. Çocukcağız 1-2 gece gitti, hemen geri geldi. Luiz Gustavo'nun menajeri geldi, çay içtik. Yok efendim ayrılıyor. Her habere açıklama yapamayız."