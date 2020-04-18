Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Helsinki" karakteriyle bilinen Darko Peric'in sorularını yanıtladı. Sırp hocanın sakallı hali dikkat çekti.
18.04.2020 18:13 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:55
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Time Out" programında La casa de papel'de "Helsinki" karakterini canlandıran Darko Peric'e konuk oldu. Koronavirüs salgını sebebiyle ülkesi Sırbistan'da bulunan Zeljko Obradovic'in yeni imajı şaşırttı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, konu hakkında çok sayıda paylaşımda bulundu. Sakalsız görmeye alıştığımız Obra'nın sakallı hali dikkat çekti.