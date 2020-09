Feminizm nedir? Feminizm akımı ne anlama gelir? Bu akım nelerden etkilenmiştir?

Bu akım sadece kadınları değil aynı zamanda erkekleri de oldukça etkileyen bir akımdır. Bu inanış termel anlamda eşitlilerin üzerine gider ve her hakkın eşitolması gerektiğini temel alır.

Cinsiyet eşitliğinden ise cinsiyetlerin, tüm yaşam alanlarında gerçek bir eşitliğe sahip olmaları savunulur ve istenir. Asıl olarak kadın ve erkek eşitliği; bugün yalın olarak "cinsiyet" kavramının kullanılmasındansa, biyolojik ve sosyal cinsiyetler arasındaki farklara girilmesini daha ayrıntılı olarak tercih eder.

FEMİNİZM'İN İLGİLENDİĞİ DİĞER DİSİPLİNLER

Hukuki eşitlik (örn; kadınların kazançtaki payları, ücret eşitsizliği), Diğer sosyal akımlarla olan ilişkisi, Cinsiyet kimliklerinin yaratılması, Seksüel otonomi gibi konular feminizm için oldukça önemlidir. Bu fikirlerin ve düşüncelerin gepsi oldukça içiçe geçmiş ve önem arz eder.

FEMİZİM'İN İLK YILLARI

17. yüzyıl'da feminizmle ilgili ilk yaklaşımlar Marie Le Jars de Gourney'ın yazılarında ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra Christine de Pizan, Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft ve Hedwig Dohm'un da eserleri feminizm filozofisinin ilkleri arasında sayılabilir. Bu çok önemli yazarlar eserlerinde kadınların hakları ve düşüncelerinden bahsederek bu akıma yavaş yavaş kapı açmışlardır.

Teori ve terim olarak ise karşımıza ilk olarak 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarına denk gelen zaman aralığında temel haklar kategorisinde çıkmıştır.

feminizm

FEMİST OLDUĞU BİLİNEN KURUM VE KURULUŞLAR

Bazı kurumlar düşüncelerini açık bir şekilde dile getirip inançlarını insanlara yaymak İsterler. Bu doğrultuda feminizm akımına gönül veren bazı kuruluşlar da mevcut. Bunlar; National Organization for Women (NOW) (Ulusal Kadın Örgütü),Amerikan Ulusal Kadın Oy Hakkı Derneği (NAWSA), Dünya Sağlık Örgütü World Health Organization – WHO.

FEMİNİZM KONULU KİTAPLAR

Beden Emek Tarihi, Gülnur Acar – Savran, Feminizm Herkes İçindir, Bell Hooks, Kurtlarla Koşan Kadınlar, Clarissa P. Estes, Orlando, Virginia Woolf, Erkek Doğrama Cemiyeti Manifestosu, Valerie Solanas, Kadının Görünmeyen Emeği, Gülnur Acar – Savran, Yeni Bir Çağ Hayali, Sheila Rowbotham, Hayat Yolları, Alice Miller, Damızlık Kızın Öyküsü, Margaret Atwood gibi kitaplar örnek verilebilir.