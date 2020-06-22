Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

Bursa'daki sel felaketinin olduğu bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, açıklamalarından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak mağdur vatandaşlarla görüştürdü.

"RABBİM SABIRLAR VERSİN İNŞALLAH"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü vatandaşlara devlet olarak yanlarında olduklarını belirterek "Rabbim sabırlar versin inşallah. Bütün bu ailelere benim bu dileklerimi iletirseniz çok memnun olurum" ifadelerini kullandı.