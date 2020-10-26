Felaket şarkı sözleri nedir? Ezhel Felaket şarkı sözü nedir?
Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve popüler olan felaket şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Ezhel'e ait felaket şarkı sözleri nasıldır? Farklı bir melodiye ve müzik tarzına sahip Ezhel bu şarkı ile popülerliğine popülerlik katmıştır. Peki felaket şarkı sözleri nelerdir?
Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve popüler olan felaket şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Ezhel'e ait felaket şarkı sözleri nasıldır? Peki felaket şarkı sözleri nelerdir?
FELAKET ŞARKI SÖZÜ NELERDİR?
Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın?
Döndürür kalbimi çöle
Gözünden akan yağmurlar
Döndürür çölleri sele
Saçına kopan fırtınalar
Eserken ruhumda hala
Dediler bu kız neymiş
Dedim felaket felaket
Felaket
Bu kız bi' afet bi' afet
Gözün gözüme değse
Kopar kıyamet kıyamet
Yarattın dünyamda zelzele
Hala sallanır bu hergele
Kaybettim kalbimi ben yine
Ah felaket felaket
Bombalar yağar bu şehre seviştiğimizde
Darbeler vurur ruhuma seni düşünüp her içtiğimde
Maddeler susarım sana konuşamam açım
Susarım sana seni bana beni sana hiç
Anlatamadım çok fırtınaların koptu
Dalgaların boğdu yalanlarım çoğaldı
Yarınlarım lavlarının en altında kaldı
Hiddetinin şimşeği tüm şiddetiyle çarptı
Ne özleminin yüceliği uçurumdan farklı
Ne yüzde biri kadar cehennemin senle rahat
Evim çatım pencerem kapım şu başımdan uçtu
Gök yere düştü sıyrıldı sıtkı
Fena fena pek hem aşk hem lanet
Her an devam hep bela ve zahmet
Felaket
Bu kız bi' afet bi' afet
Gözün gözüme değse
Kopar kıyamet kıyamet
Yarattın dünyamda zelzele
Hala sallanır bu hergele
Kaybettim kalbimi ben yine
Ah felaket felaket