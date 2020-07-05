Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene

Galatasaray'ın Trabzonspor'a 3-1 yenildiği maçın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Galatasaray taraftarına seslenen Terim, "Trabzonspor'u tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bazen öyle şeyler vardır ki, üst üste gelir. Sevgili Galatasaraylılara sesleniyorum. Sevincimiz kadar, üzüntülerimiz de derin. Bizi affetsinler bu sene. Her şeye rağmen inanmış arkadaşlarımızla gemiyi kıyıya yanaştıracağız. Aklımızda ne yoksa, başımıza geldi. Allah beterinden korusun." şeklinde konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR MAÇI KAÇIRDI HERKES"

Kırmızı kartı değerlendiren Terim, "65 dakika Trabzonspor'a karşı hele bu havada, bu nemde oynamak hiç kolay değil. Aslında çok güzel bir maçı kaçırdı herkes. Kırmızı karta kadar çok zevkli bir mücadele vardı ama maalesef Feghouli hiç kendinden beklemediğimiz bir şekilde kırmızı kart gördü." dedi.

CÜNEYT ÇAKIR'A ELEŞTİRİ

Maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştiren tecrübeli teknik adam, "Çok iyi oynadığımız bir maçta başka şeyler oldu. Feghouli'nin atılması da doğru. Arkadan o hareketi yapan atılmaz mıydı? Bizde atılmaz. Yorum yapmayayım fazla" şeklinde konuştu.

"OLMADIK ZAMANDA, OLMADIK İŞLER YAPABİLİRİZ"

Son ana kadar her şeyi kovalayacaklarının altını çizen Terim, "Gemiyi en sağlıklı şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız. Saracchi'nin arka adalesi çekti, çıkarmak zorunda kaldık. Kovalayacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Diğer takımlar da bize yetişti, Şampiyonlar Ligi için işimiz zorlaştı. Ama biz Galatasaray'ız. Olmadık zamanda olmadık işler yapabiliriz." ifadelerini kullandı.