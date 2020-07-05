Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Taraftarlardan af dileyen Terim, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için işlerinin zorlaştığını ancak olmadık zamanda olmadık işler yapabileceklerini dile getirdi. Terim ayrıca Ömer Bayram'ın da parmağının kırıldığını söyledi.

Galatasaray'ın Trabzonspor'a 3-1 yenildiği maçın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Galatasaray taraftarına seslenen Terim, "Trabzonspor'u tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bazen öyle şeyler vardır ki, üst üste gelir. Sevgili Galatasaraylılara sesleniyorum. Sevincimiz kadar, üzüntülerimiz de derin. Bizi affetsinler bu sene. Her şeye rağmen inanmış arkadaşlarımızla gemiyi kıyıya yanaştıracağız. Aklımızda ne yoksa, başımıza geldi. Allah beterinden korusun." şeklinde konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR MAÇI KAÇIRDI HERKES"

Kırmızı kartı değerlendiren Terim, "65 dakika Trabzonspor'a karşı hele bu havada, bu nemde oynamak hiç kolay değil. Aslında çok güzel bir maçı kaçırdı herkes. Kırmızı karta kadar çok zevkli bir mücadele vardı ama maalesef Feghouli hiç kendinden beklemediğimiz bir şekilde kırmızı kart gördü." dedi.

CÜNEYT ÇAKIR'A ELEŞTİRİ

Maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştiren tecrübeli teknik adam, "Çok iyi oynadığımız bir maçta başka şeyler oldu. Feghouli'nin atılması da doğru. Arkadan o hareketi yapan atılmaz mıydı? Bizde atılmaz. Yorum yapmayayım fazla" şeklinde konuştu.

"OLMADIK ZAMANDA, OLMADIK İŞLER YAPABİLİRİZ"

Son ana kadar her şeyi kovalayacaklarının altını çizen Terim, "Gemiyi en sağlıklı şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız. Saracchi'nin arka adalesi çekti, çıkarmak zorunda kaldık. Kovalayacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Diğer takımlar da bize yetişti, Şampiyonlar Ligi için işimiz zorlaştı. Ama biz Galatasaray'ız. Olmadık zamanda olmadık işler yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

"ALİ PALABIYIK VAR'DAN DAHA İYİ GÖRÜYOR DEMEK Kİ"

Basın toplantısında açıklamalarına devam eden Fatih Terim "Kendimize kabahat bulurken, başka şeyleri de atlamamak lazım. Bugünkü kırmızı kart %100 doğru. Çağıran kim? Ali Palabıyık. Mehmet Topal'ın geçen sene bizim maçta yaptığı harekette hakem kim? Demek ki VAR'dan daha iyi görüyor, VAR hakemi olarak kalsa daha iyi." dedi.

"ÖMER BAYRAM'IN PARMAĞI KIRILDI, HABERİNİZ VAR MI? YOK"

Galatasaray'ın bu sezon oldukça şansız durumlar yaşadığını belirten Terim "Bazen hiç olmadık şeyleri yaşıyorsunuz, Allah beterinden saklasın! Başımıza gelmedik kalmadık. Ömer Bayram'ın parmağı kırıldı? Haberiniz var mı? Yok! Sezon sonunu bekleyeceğiz, bakalım defterde ekside artıda neler olacak göreceğiz. Herkes bir kendine gelecek. Planımızı, programımızı uygulayabilirsek Galatasaraylılar da bizler de göreceğiz." açıklamasını yaptı.

"SEBEP A: BENİM, SEBEP B: FATİH TERİM"

Galatasaray'ın başarısızlığı ile ilgili gelen soru üzerine Fatih Terim "Pandemi sonrası en fazla yara alan takım biz olduk. Siyah - beyaz gibi oldu. Galatasaray evet başarısız Sebep A: Benim, sebep B: Fatih Terim." diyerek sözlerini noktaladı.