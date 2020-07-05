HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Taraftarlardan af dileyen Terim, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için işlerinin zorlaştığını ancak olmadık zamanda olmadık işler yapabileceklerini dile getirdi. Terim ayrıca Ömer Bayram'ın da parmağının kırıldığını söyledi.

05.07.2020 23:40 | Son Güncelleme: 05.07.2020 23:57

Galatasaray'ın Trabzonspor'a 3-1 yenildiği maçın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Galatasaray taraftarına seslenen Terim, "Trabzonspor'u tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bazen öyle şeyler vardır ki, üst üste gelir. Sevgili Galatasaraylılara sesleniyorum. Sevincimiz kadar, üzüntülerimiz de derin. Bizi affetsinler bu sene. Her şeye rağmen inanmış arkadaşlarımızla gemiyi kıyıya yanaştıracağız. Aklımızda ne yoksa, başımıza geldi. Allah beterinden korusun." şeklinde konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR MAÇI KAÇIRDI HERKES"

Kırmızı kartı değerlendiren Terim, "65 dakika Trabzonspor'a karşı hele bu havada, bu nemde oynamak hiç kolay değil. Aslında çok güzel bir maçı kaçırdı herkes. Kırmızı karta kadar çok zevkli bir mücadele vardı ama maalesef Feghouli hiç kendinden beklemediğimiz bir şekilde kırmızı kart gördü." dedi.

CÜNEYT ÇAKIR'A ELEŞTİRİ

Maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştiren tecrübeli teknik adam, "Çok iyi oynadığımız bir maçta başka şeyler oldu. Feghouli'nin atılması da doğru. Arkadan o hareketi yapan atılmaz mıydı? Bizde atılmaz. Yorum yapmayayım fazla" şeklinde konuştu.

"OLMADIK ZAMANDA, OLMADIK İŞLER YAPABİLİRİZ"

Son ana kadar her şeyi kovalayacaklarının altını çizen Terim, "Gemiyi en sağlıklı şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız. Saracchi'nin arka adalesi çekti, çıkarmak zorunda kaldık. Kovalayacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Diğer takımlar da bize yetişti, Şampiyonlar Ligi için işimiz zorlaştı. Ama biz Galatasaray'ız. Olmadık zamanda olmadık işler yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

"ALİ PALABIYIK VAR'DAN DAHA İYİ GÖRÜYOR DEMEK Kİ"

Basın toplantısında açıklamalarına devam eden Fatih Terim "Kendimize kabahat bulurken, başka şeyleri de atlamamak lazım. Bugünkü kırmızı kart %100 doğru. Çağıran kim? Ali Palabıyık. Mehmet Topal'ın geçen sene bizim maçta yaptığı harekette hakem kim? Demek ki VAR'dan daha iyi görüyor, VAR hakemi olarak kalsa daha iyi." dedi.

"ÖMER BAYRAM'IN PARMAĞI KIRILDI, HABERİNİZ VAR MI? YOK"

Galatasaray'ın bu sezon oldukça şansız durumlar yaşadığını belirten Terim "Bazen hiç olmadık şeyleri yaşıyorsunuz, Allah beterinden saklasın! Başımıza gelmedik kalmadık. Ömer Bayram'ın parmağı kırıldı? Haberiniz var mı? Yok! Sezon sonunu bekleyeceğiz, bakalım defterde ekside artıda neler olacak göreceğiz. Herkes bir kendine gelecek. Planımızı, programımızı uygulayabilirsek Galatasaraylılar da bizler de göreceğiz." açıklamasını yaptı.

"SEBEP A: BENİM, SEBEP B: FATİH TERİM"

Galatasaray'ın başarısızlığı ile ilgili gelen soru üzerine Fatih Terim "Pandemi sonrası en fazla yara alan takım biz olduk. Siyah - beyaz gibi oldu. Galatasaray evet başarısız Sebep A: Benim, sebep B: Fatih Terim." diyerek sözlerini noktaladı.

Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla Spor
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın Spor
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı Spor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı Spor
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Spor
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Dev maçta Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti Spor
Dev maçta Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Son dakika: TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
Son dakika: TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu
İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu
Bakan Koca, sosyal mesafeli halay fotoğrafını 'Çankırı'dan örnek geldi' notuyla paylaştı
Bakan Koca, sosyal mesafeli halay fotoğrafını "Çankırı'dan örnek geldi" notuyla paylaştı
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Feghouli'nin Trabzonspor maçında kırmızı kart görmesi, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
Feghouli'nin Trabzonspor maçında kırmızı kart görmesi, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti
Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Manisa'da şiddetli fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı
Manisa'da şiddetli fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça 'Allah' yazısı
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti
Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yaşar Güler Bülent Turan Esra Albayrak Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Buse Varol Cem Davran Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Henry Onyekuru Ivan Obradovic Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Düğün Bakan Sakarya Havai Fişek
Şu an buradasınız: Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 23:57:02. #1.15#
title