Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok

Dünyayla birlikte Türkiye'de de görülen koronavirüs kimseyi ayırt etmeden hayatları etkiliyor. Ülkemizde de hastalığa yakalanan isimlerden biri Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'di. Geçtiğimiz gün, hastalığı yendiğini duyuran Terim, sürekli eleştiri aldığı egosuyla ilgili de önemli sözler söyledi.

"DAHA ÇOK AFFEDECEĞİM"

Hastaneden çıktıktan sonra "Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım. Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım" diyen Fatih Terim'e bu sözleri üzerine "Hocam böyle diyorsunuz ama siz de ben de ego insanıyız. Böyle büyük egolar değişebilir mi?" sorusunu yönelten Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök şunları yazdı:

"ARTIK BENİM EGOMUN HİÇBİR MANASI YOK"

Dün arayıp sordum: "Hocam böyle diyorsunuz ama siz de ben de ego insanıyız. Böyle büyük egolar değişebilir mi?" Bana çok çarpıcı bir cevap verdi... Kelimesine dokunmadan aktarıyorum: "Tamam egomuz var da, Amerika'dan daha büyük bir ego mu vardı bu dünyada? Onu atarım, bunu keserim, şunu vururum... Bak bir virüs ne hale getirdi.Yani artık benim egom, onun egosu, bunların hiçbirinin manası yok. Hiçbirinin esamesi okunmaz.Bütün dünyanın başına geldi bu...

"BEN DEĞİŞECEĞİM"

Evet değişeceğim. Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Değişmek zorundayız. Çünkü değişmezsek mutlu olamayız. Ben değişeceğim"