Fatih Terim'in odasındaki G.Saray armasına 5. yıldızı taktırması dikkat çekti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışma ofisindeki bir ayrıntı dikkatli gözlerden kaçmadı. Galatasaray efsanesi Terim'in hemen arkasında 5 yıldızlı Galatasaray amblemi bulunması dikkat çekti.

22 şampiyonluğu bulunan Galatasaray'ın, 5. yıldızı alması için 25 şampiyonluğa ulaşması gerekiyor. 5. yıldızın 3 köşesinin henüz boş olması, yıldızın 23, 24 ve 25. şampiyonluklar kazanıldığında tamamlanacak şekilde tasalanması Terim'in bu hedef için motivasyonunu göstermesi açısından dikkat çekti.

22 ŞAMPİYONLUĞUN 8'İNDE İMZASI VAR

TFF, Süper Lig'de takımların armalarına her 5 şampiyonlukta bir yıldız takmalarına izin veriyor. Galatasaray 25. şampiyonluğunu ilan edene kadar armasında 4 yıldız kullanacak. Fatih Terim, Galatasaray'ın 22 şampiyonluğunun 8'inde teknik direktör olarak görev başındaydı.