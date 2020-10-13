Fatih Terim'in odasındaki G.Saray armasına 5. yıldızı taktırması dikkat çekti
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Fatih Terim'in odasındaki G.Saray armasına 5. yıldızı taktırması dikkat çekti

13.10.2020 08:37 | Son Güncelleme: 13.10.2020 08:49

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki odasındaki 5 yıldız detayı gözlerden kaçmadı. Terim'in duvarına 3 köşesinin boş olduğu 5. yıldız logosunu taktırması ve şampiyonlukları işlettiği görüldü.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışma ofisindeki bir ayrıntı dikkatli gözlerden kaçmadı. Galatasaray efsanesi Terim'in hemen arkasında 5 yıldızlı Galatasaray amblemi bulunması dikkat çekti.

22 şampiyonluğu bulunan Galatasaray'ın, 5. yıldızı alması için 25 şampiyonluğa ulaşması gerekiyor. 5. yıldızın 3 köşesinin henüz boş olması, yıldızın 23, 24 ve 25. şampiyonluklar kazanıldığında tamamlanacak şekilde tasalanması Terim'in bu hedef için motivasyonunu göstermesi açısından dikkat çekti.

22 ŞAMPİYONLUĞUN 8'İNDE İMZASI VAR

TFF, Süper Lig'de takımların armalarına her 5 şampiyonlukta bir yıldız takmalarına izin veriyor. Galatasaray 25. şampiyonluğunu ilan edene kadar armasında 4 yıldız kullanacak. Fatih Terim, Galatasaray'ın 22 şampiyonluğunun 8'inde teknik direktör olarak görev başındaydı.

Fatih Terim'in odasındaki G.Saray armasına 5. yıldızı taktırması dikkat çekti
Haber Yorumları (8)
EMRE: Bu kişi Tam bir BomBoş bir küme. . .
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BİLİM KURULU: Fatih Terim diye yazılır, İMPARATOR diye okunur. Kıskananlar çatlasın :D :D
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FB Lİ: : )))))))))))) o 5 yıldız bizde zaten var ama bazı lobiler bunu engelliyor. Bir gün o da gerçek olacaktır. Hedef 29 şampıyonluk
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