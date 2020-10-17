Fatih Terim'in Alanyaspor maçına Falcao'nun yerine Diagne ile başlaması bekleniyor

Ligin en formda takımlarının başında gelen Alanyaspor karşılaşması öncesi Galatasaray'da merak edilen konulardan biri teknik direktör Fatih Terim'in forvette Falcao'ya mı yoksa, Diagne'ye mi görev vereceği...

Tecrübeli hocanın son ana kadar kesin bir seçim yapmayacağı, ancak şu anki şartlar doğrultusunda ileri uçta formayı Mbaye Diagne'ye vereceği öğrenildi.

GİDİŞATA GÖRE FALCAO OYUNA GİRECEK

Terim'in, Uzun bir aranın ardından Kolombiya Milli Takımı'na çağrılan ve Venezuela ile Şili maçlarında görev yaptıktan sonra yorucu bir yolculuk geçiren Falcao ile maça başlamaya sıcak bakmadığı konuşuluyor. Fatih Terim'in Diagne ile başlayıp, karşılaşmanın gidişatına göre Kolombiyalı forvetini sahaya sürmesi bekleniyor.