Fatih Terim'in Alanyaspor maçına Falcao'nun yerine Diagne ile başlaması bekleniyor
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Fatih Terim'in Alanyaspor maçına Falcao'nun yerine Diagne ile başlaması bekleniyor

17.10.2020 13:18 | Son Güncelleme: 17.10.2020 13:40

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin flaş ekibi Alanyaspor karşısında milli takımdan yorgun dönen Radamel Falcao'yu kulübeye çekmeyi düşünüyor. Terim, Falcao'nun yerine Diagne'yi ilk 11'de görevlendirecek.

Ligin en formda takımlarının başında gelen Alanyaspor karşılaşması öncesi Galatasaray'da merak edilen konulardan biri teknik direktör Fatih Terim'in forvette Falcao'ya mı yoksa, Diagne'ye mi görev vereceği...

Tecrübeli hocanın son ana kadar kesin bir seçim yapmayacağı, ancak şu anki şartlar doğrultusunda ileri uçta formayı Mbaye Diagne'ye vereceği öğrenildi.

GİDİŞATA GÖRE FALCAO OYUNA GİRECEK

Terim'in, Uzun bir aranın ardından Kolombiya Milli Takımı'na çağrılan ve Venezuela ile Şili maçlarında görev yaptıktan sonra yorucu bir yolculuk geçiren Falcao ile maça başlamaya sıcak bakmadığı konuşuluyor. Fatih Terim'in Diagne ile başlayıp, karşılaşmanın gidişatına göre Kolombiyalı forvetini sahaya sürmesi bekleniyor.

Fatih Terim'in Alanyaspor maçına Falcao'nun yerine Diagne ile başlaması bekleniyor

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Haber Yorumları (1)
MEMET33: . . . . VE SONRAKİ HAFTA, FATİH HOCA DİAGNENİN BİLETİNİ KESTİ. İLK 11 FALCAOLU OLACAK. BELHANDA, FEGULİ, DİAGNE, FALCAO, ÖMER, EMRE. . VS. VE FATİH TERİM GİTMEDİKÇE BU GALATASARAYDAN BİR CACIK OLMAZ, OLAMAZ ÇÜNKÜ BUNLARLA BAŞARI EŞYANIN TABİATINA AYKIRI. ADAM 2 SENEDE TIDORUN TAKIMINI YOK ETTİ YOK. SİZ HALA FATİH TERİMİ SAVUNUN BAKALIM.
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