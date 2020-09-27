Fatih Terim derbiden sonra, önce hakemi sonra da kendi oyuncularını eleştirdi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde;

"Maç öncesindeki o heyecanla, o atmosferle, maçın gidişatı pek aynı olmadı. Gönül isterdi ki daha hareketli, daha güzel bir oyun olsun ama olmadı. Bu pek çok kez gole yaklaştık. Belki golü yapsak, oyunumuzu da düzeltme imkanımız olabilirdi. Ama olmadı. Birçok kez gole yaklaştık fakat bulamadık."

"SARIYI GALATASARAY ARMASINDA SEVERİZ"

"Arka arkaya maçlar ne kadar oyuncu değişikli yaparsak yapalım yıpratıyor demek ki. Sarı kartlarda biraz bonkör davrandığını düşünüyorum hakemin, biz sarıyı severiz ama sadece Galatasaray armasında."

"Sarı kartlarda biraz bonkör davrandığını düşünüyorum hakemin. Sarıyı severiz ama sadece Galatasaray armasında."

"BAZI OYUNCULARIMIZDA O IŞIĞI GÖREMEDİK"

"Asıl isteğim, oynadığımız oyunun, bildiğimiz oyunun tekrarlanması. Maalesef bugün birkaç oyuncumuzdan o ışığı göremedik. Bunu belki gol telafi ederdi, çok da müsait pozisyonlar yakaladık. Son pasları doğru verebilsek pozisyon sayısı artabilirdi. O kadar çok maçımız var ki bunları kaç kez konuşacağız kim bilir. Hayırlısı. Şimdi Glasgow'a hazırlanacağız, döneceğiz Kasımpaşa."

"GEÇİŞ SAVUNMASINDA KUVVETLENDİK"

"Luyindama'nın gelişinden sonra geçiş savunmasında kuvvetli bir duruma geldik, Fenerbahçe'ye o konuda cevap verdik. Geçen sene oyunumuzdaki en büyük tehlike, geçiş savunması zaafıydı, bu sene hallettik. Rakibimizin birçok önemli hücum oyuncusu var. Her 4 günde bir maç oynamak da kolay olmuyor, kazanmayı çok arzu ettik ama olmadı."

"Rakiple ilgili herhangi bir anlamda defansif yaklaşım düşünmedim, her şeyi de denedim. 5-6 net pozisyona girdik ve onun dışında çabuk geldiğimiz, doğru geldiğimiz ama yanlış seçim yaptığımız pozisyonlar da var. Gol pozisyonunu olmaya aday, çok önemli pozisyonlardı. Daha dikkatli olacağız, daha çok çalışacağız."