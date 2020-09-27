Fatih Terim derbiden sonra, önce hakemi sonra da kendi oyuncularını eleştirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fatih Terim derbiden sonra, önce hakemi sonra da kendi oyuncularını eleştirdi

27.09.2020 22:07 | Son Güncelleme: 27.09.2020 22:51

Fenerbahçe ile sahasında 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından açıklamalar yaptı. Maçın hakemi Ali Palabıyık'ın sarı kartına çok sık başvurmasına eleştiri getiren Terim, bazı oyuncularının beklenen performansı göstermediğini ifade etti.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde;

"Maç öncesindeki o heyecanla, o atmosferle, maçın gidişatı pek aynı olmadı. Gönül isterdi ki daha hareketli, daha güzel bir oyun olsun ama olmadı. Bu pek çok kez gole yaklaştık. Belki golü yapsak, oyunumuzu da düzeltme imkanımız olabilirdi. Ama olmadı. Birçok kez gole yaklaştık fakat bulamadık."

"SARIYI GALATASARAY ARMASINDA SEVERİZ"

"Arka arkaya maçlar ne kadar oyuncu değişikli yaparsak yapalım yıpratıyor demek ki. Sarı kartlarda biraz bonkör davrandığını düşünüyorum hakemin, biz sarıyı severiz ama sadece Galatasaray armasında."

"Sarı kartlarda biraz bonkör davrandığını düşünüyorum hakemin. Sarıyı severiz ama sadece Galatasaray armasında."

"BAZI OYUNCULARIMIZDA O IŞIĞI GÖREMEDİK"

"Asıl isteğim, oynadığımız oyunun, bildiğimiz oyunun tekrarlanması. Maalesef bugün birkaç oyuncumuzdan o ışığı göremedik. Bunu belki gol telafi ederdi, çok da müsait pozisyonlar yakaladık. Son pasları doğru verebilsek pozisyon sayısı artabilirdi. O kadar çok maçımız var ki bunları kaç kez konuşacağız kim bilir. Hayırlısı. Şimdi Glasgow'a hazırlanacağız, döneceğiz Kasımpaşa."

"GEÇİŞ SAVUNMASINDA KUVVETLENDİK"

"Luyindama'nın gelişinden sonra geçiş savunmasında kuvvetli bir duruma geldik, Fenerbahçe'ye o konuda cevap verdik. Geçen sene oyunumuzdaki en büyük tehlike, geçiş savunması zaafıydı, bu sene hallettik. Rakibimizin birçok önemli hücum oyuncusu var. Her 4 günde bir maç oynamak da kolay olmuyor, kazanmayı çok arzu ettik ama olmadı."

"Rakiple ilgili herhangi bir anlamda defansif yaklaşım düşünmedim, her şeyi de denedim. 5-6 net pozisyona girdik ve onun dışında çabuk geldiğimiz, doğru geldiğimiz ama yanlış seçim yaptığımız pozisyonlar da var. Gol pozisyonunu olmaya aday, çok önemli pozisyonlardı. Daha dikkatli olacağız, daha çok çalışacağız."

Fatih Terim derbiden sonra, önce hakemi sonra da kendi oyuncularını eleştirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Charles Michel Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Cem Yılmaz Kemal Ayvaz
Spor Erol Bulut Fatih Terim Mbaye Diagne Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Sivil Ermeni Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatih Terim derbiden sonra, önce hakemi sonra da kendi oyuncularını eleştirdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 22:51:02. #1.15#
title