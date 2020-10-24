Fatih Terim'den yönetime olay sözler: İçerdekilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonunda ayrılıkla ilgili konuştu ve yönetime çok tartışılacak göndermelerde bulundu.

BB Erzurumspor maçının ardından basın toplantısında konuşan Terim, "Çeşitli defalar Galatasaray taraftarından kopartıldım ben, sonra haklı çıkmamıza rağmen bir boşluk, bir süreç yaşandı ve devamı daha büyük başarı getirebilirdi. Bu sefer gelirken, Galatasaray taraftarına söz verdim. Karakterimin ne olduğunu herkes bilir. 50 senedir bu camianın içindeyim. Her geldiğimde bir şekilde taraftardan kopartıldım ben. Bu sefer gelirken onlara bir söz verdim, o sözümü de tutmaya çalışıyorum." dedi.

"HER ŞEYİN FARKINDAYIM"

Sabırla beklediğini söyleyen tecrübeli antrenör, "Herkes bu durumda benim ne yapacağımı, ne tepki göstereceğimi bilmesine rağmen, benim için aslolan Galatasaray taraftarı olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim. Her şeyin farkındayım. Sabırla sessiz kalıyorum. Bu, hiçbir şeyin farkında olmadığım anlamına gelmesin. Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım, ne de yanındayım." ifadelerini kullandı.