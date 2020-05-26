Koronavirüsü yenen Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı

Yeni tip koronavirüse yakalanan ve hastalığı yenen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisi gibi hastalığı atlatanlardan immün plazma bağışçısı olmaları için çağrıda bulundu.

26.05.2020 22:41 | Son Güncelleme: 26.05.2020 23:34

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve geçtiğimiz ay bu sebeple hastanede yatan, daha sonra da hastalığı yenen Fatih Terim, Kızılay'a plazma bağışı yapılması için çağrıda bulundu.

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Hastalığı yenenlerden alınan plazma bağışı, birçok hastaya umut olurken, Terim de sosyal sorumluluk kapsamında vatandaşlara çağrı yaptı. İyileştiği için mücadelenin bitmediğini söyleyen Fatih Terim, "Canla, kanla, koronavirüsle mücadeleye devam edeceğiz. Sen de bu virüse karşı zafer kazandıysan binlerce insana umut olabilirsin. Plazmanı Kızılay'a bağışla, Kızılay da senin için hastanelere ulaştırsın" diyerek çektiği videoyu paylaştı.

KIZILAY TEŞEKKÜR ETTİ

Kızılay da resmi sosyal medya sayfasından Fatih Terim'e teşekkür ederek, "Kovid-19 ile mücadelesinden galip ayrılan Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e plazma bağış çağrıları için teşekkür eder, tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" açıklamasını yaptı.