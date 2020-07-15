Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettikten sonra cami yaptığı Ayasofya'nın 86 yıllık müze serüveninden sonra yeniden cami olarak hizmet vermesi gündemdeyken Fatih'te tarihi surlarda çökme meydana geldi.
15.07.2020 09:30 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:34
Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi'nde tarihi surların bir bölümü gece saatlerinde çöktü. Surlardan kopan parçalarının bir bölümü yola düşerken, surun bir kısmı da arka kısımdaki yeşil alana savruldu.
CAN VE MAL KAYBI YOK
Çökme nedeniyle cadde trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yıkılan sur ve çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Caddenin kapalı olan bölümünde ekipler gelen araçları alternatif yollara yönlendirdi. Olayda herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.