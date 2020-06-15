Sokak ortasında başını taşla ezip öldürdü! Kan donduran olayı kamera anbean kaydetti

Fatih'te 65 yaşındaki bir kişi sokak ortasında başı taşla ezilerek canice öldürüldü. Cinayet anı ve zanlının delilleri yok etmeye çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli kısa sürede yakalandı. Öldürdüğü kişiyle arkadaş oldukları belirlenen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 8 Haziran gecesi saat 03.50 sıralarında Fatih Zeyrek Mahallesi Unkapanı ile İtfaiye Caddesi kesişimde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaktan geçen vatandaşlar, yerde kanlar içinde hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olayın yaşandığı yere gelen sağlık ekipleri, yüzü tanınmayacak haldeki kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ceset üzerinde yapılan incelemelerin ardından kimliği ortaya çıktı. Adının Abdurrahman Altun olduğu öğrenilen kişinin başının sert bir cisimle ezildiği ve bu şekilde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

150 KAMERA İNCELENDİ



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, olay yeri ve çevresinde bulunan 150 kamera üzerinde tek tek inceleme yaptı. Çalışmalar sonucunda, Abdurrahman Altun'un katil zanlısının İsmail Ö. olduğu belirlendi. İsmail Ö., Kocaeli Gölcük'te yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

KUMARDA KAYBETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Gözaltına alınan İsmail Ö.'nün daha önce de kasten yaralama suçundan 2 adet kaydı olduğu öğrenildi. Zanlının emniyetteki sorgusunda, olay günü birlikte kumar oynadıkları ve kumarda kaybettikleri için aralarında tartışma çıktığı, bu sebeple Abdurrahman Altun'un başını taşla ezip kaçtığı belirlendi. Öte yandan zanlının, Adbdurrahman Altun (65)'u yüzü tanınmayacak hale getirip öldürdükten sonra üzerindeki kimlik ile cep telefonunu aldığı ve bunları parçalayıp sakladığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET DELİLLERİ VE YOK ETME ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, birlikte yürüyen iki kişinin bir süre sonra durduğu, şahıslardan birinin elindeki taş ile diğer kişinin başını vurup yere düştükten sonra da vurmaya devam ettiği görüldü. Görüntülerin devamında ise, kaçan şahısın bir ara sokağa geldikten sonra elinde tuttuğu şeyleri parçalayıp otların altına gizlediği anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.